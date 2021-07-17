Впервые с середины июня в Псковской области зафиксировано снижение темпов распространения коронавируса. Об этом в еженедельном видеообращении к жителям сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

При этом, по его словам, ситуация остается напряженной. Однако рост числа заболевших по итогам прошлой недели составил 8,8% против 35% и 62% за две предшествующие.

«Тот факт, что мы пока не доросли до таких показателей, напрямую говорит об эффективности проводимой прививочной кампании. Мы все еще далеки от популяционного иммунитета, но уже способны существенно снизить активность вируса», - добавил Михаил Ведерников, выразив надежду, что вакцинация поможет спасти еще сотни жизней жителей области.