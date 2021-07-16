Возможности для привлечения молодежи в Псковскую область обсудили губернатор и представитель президента РФ

Возможности для привлечения молодежи в Псковскую область обсудили губернатор региона Михаил Ведерников и специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщили в пресс-службе администрации области.

По словам губернатора, работа ПсковГУ была переформатирована, чтобы в первую очередь велась подготовка специалистов, востребованных в экономике. Акцент сделан на таком направлении, как медицинское образование.

Михаил Швыдкой отметил необходимость обеспечить комфортные условия для жизни и досуга. Глава региона согласился с этим и добавил, что сейчас даже уровень заработной платы для молодого специалиста далеко не всегда является первостепенным, а именно возможности для роста и развития, реализации в профессиональном плане.

Также Михаил Ведерников сообщил о ряде международных проектов и развитии сотрудничества с соседними государствами, в первую очередь, Республикой Беларусь. В частности, губернатор рассказал о традиционном для региона мероприятии — Кургане Дружбы, который ежегодно объединяет жителей трех соседних государств на стыке границ России, Латвии и Республики Беларусь. В последнее время особое внимание региональных властей приковано к патриотической работе с молодежью, отметил глава региона. .

В рамках поездки в регион Михаил Швыдкой провел лекцию для слушателей Летнего университета, который проходит на площадке ПсковГУ. Проект направлен на развитие общего образовательного пространства Союзного государства России и Республики Беларусь.