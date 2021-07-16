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Политика / Выборы

Эксперт: Увеличение количества дней при голосовании – это удобно

16 июля 2021 года, 18:18

«Увеличение количества дней при голосовании – это удобно, учитывая современный темп жизни», - заявила директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Людмила Алиева, комментируя Псковскому агентству информации решение проводить голосование на ближайших выборах с 17 по 19 сентября.

По ее мнению, в результате «всё-таки вероятность попадания на избирательный участок выше, чем в один день, когда внезапно какая-то ситуация лишает его возможности проголосовать». При этом трёхдневный срок голосования никак не повлияет на легитимность выборов.

Напомним, принять участие в выборах в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание можно будет в течении трех дней: 17, 18 и 19 сентября. 

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