Псковская область лидирует по числу заявок в Фонд ЖКХ на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Псковская область на первом месте в России по числу заявок в Фонд ЖКХ на модернизацию коммунальной инфраструктуры. «Псковская область — впереди всей страны. 16 заявок еще никто не подавал», — отметил гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 16 июля.

В ходе встречи также была обсуждена реализация проектов в сфере теплоснабжения и водоотведения по программе Фонда ЖКХ, которые охватывают Псков, Великие Луки, Гдов и Остров. В этом году региональные власти начнут разработку проектно-сметной документации по объектам в Печорах и Пушкинских Горах.

Также Михаил Ведерников поблагодарил за поддержку Фонда ЖКХ в вопросе модернизации системы водоснабжения Пскова. По его словам, в ближайшие дни в Фонд ЖКХ будет направлена заявка на предоставление средств для проведения предпроектных работ, завершить которые планируется в сентябре.

Гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин заверил, что вопрос с обеспечением Пскова чистой водой находится на контроле, проработаны сразу два направления — в рамках оперативных и глобальных работ.