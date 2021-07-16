Ивлеева: Великие Луки — звучит великолепно

На YouTube-канале Анастасии Ивлеевой вышла серия влога «Блогеры и дороги» о посещении Великих Лук. «Великие Луки - звучит великолепно», - заявила блогер. Она отметила, что город оказался замечательным и пообещала ещё не раз вернуться.

В выпуске рассказывается как блогеры посетили местный рынок, купили там вещи, сфотографировались со всеми желающими. А кроме того, команда Насти Ивлеевой побывала у великолукского эксперта Дмитрия Левдикова, где они вместе приготовили самогон.

Серию влога о Великих Луках посмотрели уже около миллиона человек. Первая часть «Блогеры и дороги» вышла 7 июля, она была посвящена путешествию в Дно.