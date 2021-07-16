Маковский: Увеличение количество дней голосования не сказывается на качестве

«Увеличение количества дней голосования ни каким образом не сказывается на качестве», - заявил заведующий отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского областного совета профсоюзов, кандидат политических наук Андрей Маковский, пишет Псковское агентство информации. Он уверен, что предстоящие выборы будут прозрачными и честными.

При этом Андрей Маковский заметил, что трехдневное голосование – это необходимость, вызванная пандемией коронавируса. «Три дня – это оптимальное время для голосования. Не будет очередей на избирательных участках, выездные избирательные комиссии смогут объехать всех желающих. Это правильное решение», – заявил он.

Единый день голосования в этом году назначен на 19 сентября, однако, избирательные участки откроются уже 17 сентября. В Псковской области кроме депутатов Государственной Думы будут выбирать региональный парламент. Также состоятся выборы глав нескольких районов и депутатов рядя местных собраний.