Снова грозы надвигаются на Псковскую область

На Псковскую область 16 июля снова надвигаются грозы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу псковского гидрометцентра, в ближайшие часы ожидаются грозы, которые будут сопровождаться усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Местами пройдут ливни.

При этом в регионе сохраняется жаркая погода — до 33 градусов. В ночные часы ожидается до +13...+18 градусов.