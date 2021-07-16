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Общество

Снова грозы надвигаются на Псковскую область

16 июля 2021 года, 15:16

На Псковскую область 16 июля снова надвигаются грозы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Снова грозы надвигаются на Псковскую область

По прогнозу псковского гидрометцентра, в ближайшие часы ожидаются грозы, которые будут сопровождаться усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Местами пройдут ливни.

При этом в регионе сохраняется жаркая погода — до 33 градусов. В ночные часы ожидается до +13...+18 градусов.

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