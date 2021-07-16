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Общество / Здоровье

Почти 2 тысячи кабанов будут убиты в псковских лесах

16 июля 2021 года, 14:06

В Псковской области будут убиты 1 тыс. 700 кабанов, сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации. Он пояснил, что такое решение принято в связи с африканской чумой свиней, которая попала в дикую природу, и есть вероятность, что там укоренится.

Почти 2 тысячи кабанов будут убиты в псковских лесах

Виктор Мусатов отметил, что ещё в 2016 году Правительство РФ утвердило плотность дикого кабана, которая должна быть в регионах. Для Псковской области этот показатель составляет 1 кабан на 4 тысячи га. По решению комитета, численность кабанов в тех охотхозяйствах региона, где она превышена, будет урегулирована.

«Пока регулирование численности идёт ненадлежащими темпами. В июне отстрелили всего 140 особей — ожидали больше», - сказал Виктор Мусатов и добавил, что материал от всех убитых животных отправляется на исследование.

Также председатель комитета отметил, что пока денежной компенсации за убитого кабана нет, но этот вопрос рассматривается.

Несколько очагов африканской чумы свиней были выявлены в Псковской области в июле. Заболевание зафиксировали и среди домашних свиней, и среди диких кабанов. Один из очагов оказался на производственной площадке компании «ПсковАгроИнвест» «Шелонский» в Порховском районе. Там подлежат уничтожению 30 тысяч свиней.

В связи с выявленными случаями АЧС режим чрезвычайной ситуации регионального характера введён в Пскове и пяти районах региона

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