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Общество / Образование

Перспективы развития образования обсудили эксперты

16 июля 2021 года, 12:54

Перспективы развития образования в России обсудили в Москве на онлайн-конференции Общероссийского народного фронта. Её участники отмечали, что в стране создаётся национальная система для всестороннего развития каждого ребенка, при её формировании учитывается мнение родителей, педагогов и эксперты в сфере образования.

Среди главных успехов было названо улучшение комплексной образовательной среды. Это и строительство и реконструкция школ, и усиление университетов, и внедрение цифровых технологий, и подключение к высокоскоростному интернету, и создание новых мест в сфере дополнительного образования. Кроме того, поддержку от государства получают региональные университеты и научные организации.

Директор «Сириуса» Елена Шмелева обратила внимание на то, что для реализации образовательных программ в регионы привлекаются сильные кадры. «Создаются инструменты, в том числе с участием ОНФ, которые позволяют готовить, или закреплять, или приглашать в регионы сильные кадры для того, чтобы сетевая форма реализации программ позволила сфокусироваться на самых важных для региона технологиях, добиться, в том числе, практической реализации разработок. И, конечно же, новые профили, которые появляются у региональных вузов, таким образом получают новые кадры, сильные», - заявила она.

В Псковской области в рамках национального проекта «Образование» открыто 49 центров «Точка роста», в которых обучаются более 12 тысяч детей. В 2019 году в Пскове заработал Центр цифрового образования детей IT-куб, в котором ежегодно по шести направлениям обучаются порядка 400 детей на бесплатной основе.

В регионе были открыты около 4,5 тысяч новых мест в дополнительном образовании, созданы современные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в них с 1 сентября 2020 года занимаются более 800 школьников. В этом году намечено обновление материальной базы ещё двух образовательных организаций.

В Великих Луках работает детский технопарк «Кванториум», где ежегодно бесплатно проходят обучение не менее 800 детей. Аналогичный технопарк работает и в Пскове. Его директор Надежда Григорьева рассказала, что «Кванториумы» входят в федеральную сеть детских технопарков, где дети бесплатно получают дополнительное образование. В них большое внимание уделяется гибким компетенциям. «У нас есть шесть основных направлений, оснащенных современным оборудованием. Дети активно используют это все в работе, развивая так называемые hard-skills. Учим школьников критически относиться к информации, работать в команде, уметь исследовать опыт пользователя, развиваем инженерное мышление, навык выступления и презентации», - отметила Надежда Григорьева.

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