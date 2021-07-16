Сертификат о перенесённом коронавирусе будут принимать псковские отели

При заседании в гостиницы, санатории, пансионаты и другие объекты временного проживания Псковской области постояльцы смогут предъявлять сертификат о перенесённом коронавируса в течение шести месяцев после выздоровления, предшествующих дню заселения. Такие изменения в Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением коронавируса внёс губернатор Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Сертификат о перенесённом заболевании будет действовать наравне с отрицательными результатами ПЦР-тестирования, справкой о наличии антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции и сертификатом о прохождении вакцинации от COVID-19.

При этом требовать документы, согласно указу губернатора, должны и владельцы частных апартаментов.

Отмечается также, что сертификат о перенесенном заболевании в Псковской области смогут получить работники организаций, которые направляются в служебную командировку за пределы региона, и участники разрешённых массовых мероприятий.