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Общество / Здоровье

Сертификат о перенесённом коронавирусе будут принимать псковские отели

16 июля 2021 года, 11:14

При заседании в гостиницы, санатории, пансионаты и другие объекты временного проживания Псковской области постояльцы смогут предъявлять сертификат о перенесённом коронавируса в течение шести месяцев после выздоровления, предшествующих дню заселения. Такие изменения в Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением коронавируса внёс губернатор Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Сертификат о перенесённом заболевании будет действовать наравне с отрицательными результатами ПЦР-тестирования, справкой о наличии антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции и сертификатом о прохождении вакцинации от COVID-19.

При этом требовать документы, согласно указу губернатора, должны и владельцы частных апартаментов.

Отмечается также, что сертификат о перенесенном заболевании в Псковской области смогут получить работники организаций, которые направляются в служебную командировку за пределы региона, и участники разрешённых массовых мероприятий.

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Комментарии

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Бабулечка
14:01 16.07.2021

Совести нет! Так и заставляют раскошелиться на тесты. Бизнесмены.

Бабулечка
14:44 16.07.2021

Отменяет Собянин в Москве с 19 июля киар-коды для посещения ресторанов.Наехали на него. Так и здесь получится, придётся отменить неумности с заселением.

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