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Общество / Здоровье

На 70% загружен в Псковской области коечный фонд для больных коронавирусом

16 июля 2021 года, 09:55

На данный момент в Псковской области загрузка коечного фонда для больных коронавирусом держится на уровне 70%, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. «Система здравоохранения продолжает работать в крайне напряжённом режиме», - отметил он.

В Псковской области выявлены 41 тыс. 924 случая коронавируса, в том числе 131 за минувшие сутки, 15 июля. В частности, в Великих Луках добавились 35 заражённых (всего 6 тыс. 828), в Пскове - 25 (всего 15 тыс. 138), в Дедовичском районе — 15 (всего 920), в Великолукском - 14 (всего 946). Коронавирус также подтвердился у восьми жителей в Новоржевском районе (всего 532), у семи — в Новосокольническом (всего 1 тыс. 89), у шести - в Островском (всего 2 тыс. 5), у пяти — Себежском (всего 682), у четырёх — в Невельском (всего 1 тыс. 577), у трёх - Бежаницком районе (всего 420). По два заболевших выявили в Пушкиногорском (всего 476) и Локнянском (всего 292) районах, по одному — в Псковском (всего 3 тыс. 441), Порховском (всего 1 тыс. 290), Плюсском (всего 705), Гдовском (всего 672) и Красногородском (всего 269) районах.

Выписали из медучреждений в связи с выздоровлением 15 июля 171 человека, с начала пандемии - 34 тыс. 585. От коронавируса умерли 514 псковичей. 

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