До 33 градусов тепла ожидается в Псковской области 16 июля

В Псковской области 16 июля прогнозируется от +28 до +33 градусов тепла днём и от +13 до +18 ночью. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

По прогнозу, днём кратковременные дожди пройдут в большинстве районов, ночью местами. Также в течение дня в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер будет северных направлений умеренный, при грозе - порывистый.

В Пскове прогнозируются кратковременные дожди, днем возможна гроза. Днём столбики термометров поднимутся до отметки +30...+32 градуса, ночью — от +16 до +18.

В Великих Луках также ожидаются днем кратковременные дожди, а вот ночь пройдёт преимущественно без осадков. Температура днем составит от +31 до +33, ночью - от +15 до +17.