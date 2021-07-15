В Псковской области сократят поголовье диких кабанов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил сократить популяцию диких кабанов, являющихся резервуаром для инфекции. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, об этом он заявил на совещании, посвященном распространению африканской чумы среди свиного поголовья региона.

По информации председателя комитета по природным ресурсам и экологии Виктора Мусатова, в Псковской области в этом году отмечается резкий скачок численности животных. Превышение плотности отмечено в 16 муниципальным образованиям. В настоящее время уже выдано свыше 3 тысяч разрешений для регулирования численности.

Михаил Ведерников поручил проработать дополнительные меры регулирования численности диких кабанов. Глава региона лично проведёт совещание с руководством охотхозяйств, чтобы обсудить организацию этой работы.