Более 16 тысяч доз вакцины от коронавируса поступят в Псковскую область в ближайшие дни

10,5 тысяч доз препарата «ЭпиВакКорона», а также более 6 тысяч доз препарата «ГамКовидВак» поступят в Псковскую область в ближайшие дни. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил 15 июля в ходе рабочего совещания по вопросу организации вакцинации от COVID-19 на территории области.

По словам губернатора, с поставщиками необходимо провести переговоры, чтобы вакцина поступила в регион как можно скорее. Руководству профильного комитета и медучреждений поручено максимально оперативно распределить препарат по районам с учётом имеющихся листов ожидания.

Также на совещании обсудили ситуацию с задержкой внесения данных о вакцинированных гражданах в соответствующие федеральные базы. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила, что в медучреждениях региона начаты внеплановые проверки использования препаратов и организации работы пунктов вакцинации.

«Очень много обращений поступает от жителей региона, что нет возможности сделать прививку. Необходимо отработать с пунктами вакцинации, где действительно планируются сбои, об этом информацию надо давать заранее. Также предупреждать граждан, когда ожидается поступление вакцины. В этом отношении работу надо перестраивать», резюмировал Михаил Ведерников.