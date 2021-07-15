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Общество

Грозовой фронт пройдёт по северо-востоку Псковской области

15 июля 2021 года, 17:08

В ближайшие часы непогода накроет преимущественно северные и восточные районы Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Грозовой фронт пройдёт по северо-востоку Псковской области

Псковский гидрометцентр прогнозирует грозы с кратковременным усилением ветра, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду. Местами пройдут ливни.

В целом же в регионе сохраняется жаркая погода — до 33 градусов тепла. Ночь пройдёт преимущественно без осадков, будет +14...+19 градусов. 

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