Грозовой фронт пройдёт по северо-востоку Псковской области

В ближайшие часы непогода накроет преимущественно северные и восточные районы Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Псковский гидрометцентр прогнозирует грозы с кратковременным усилением ветра, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду. Местами пройдут ливни.

В целом же в регионе сохраняется жаркая погода — до 33 градусов тепла. Ночь пройдёт преимущественно без осадков, будет +14...+19 градусов.