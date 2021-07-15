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Политика / Власть

Борис Елкин о новой должности: Работы много, задач много

15 июля 2021 года, 16:45

«Работы много, задач много», - заявил Борис Елкин, говоря о своих планах работы на посту первого заместителя главы администрации Пскова, пишет Псковское агентство информации.

«Сложно пока спрогнозировать, но я думаю, что по мере поступления информации и того, как я буду вникать в суть вопроса, будем решать и работать в направлении, которое задано руководителем администрации», - подчеркнул Борис Елкин. Он добавил, что сначала планирует познакомится с коллективом, а уже затем предпринимать какие-либо шаги.

15 июля на сессии Псковской городской Думы депутаты согласовали назначение Бориса Елкина первым заместителем главы администрации Пскова. На новую должность он переходит с поста председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Борис Елкин поблагодарил депутатов и главу Пскова Елену Полонскую за оказанное доверие. «Это дорогого стоит. Поэтому, теперь его главное оправдать», - сказал он.

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