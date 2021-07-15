Из-за ремонта теплотрассы закроют улицу Кузнецкую в Пскове

Из-за проведения аварийных работа на теплотрассе в Пскове будет перекрыта для транспорта часть улицы Кузнецкой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Проезд будет запрещён с 0:00 16 июля по участку Кузнецкой от Октябрьского проспекта до улицы Льва Толстого. Откроют дорогу в 6:00 20 июля.

Псковичей призывают выбирать для объезда улицы Гражданскую и Толстого, а также следовать требованиям дорожных знаков.