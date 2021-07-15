Ещё почти 3,5 тысячи псковичей привились от коронавируса

За минувшие сутки, 14 июля, первый компонент вакцины от коронавируса получили 2 тыс. 69 жителей Псковской области, второй — 1 тыс. 341. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

С начала вакцинации первую прививку в регионе сделали 107 тыс. 814 человек, вторую - 69 тыс. 623.

На данный момент запасы вакцины в Псковской области израсходованы на 95%. Как отметил Михаил Ведерников, во многих муниципалитетах препараты закончились практически полностью.

«Ближайшую поставку ожидаем в пятницу, сделаем все, чтобы она оперативно прибыла на точки», - заверил губернатор.