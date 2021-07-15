Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Ещё почти 3,5 тысячи псковичей привились от коронавируса

15 июля 2021 года, 14:33

За минувшие сутки, 14 июля, первый компонент вакцины от коронавируса получили 2 тыс. 69 жителей Псковской области, второй — 1 тыс. 341. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

С начала вакцинации первую прививку в регионе сделали 107 тыс. 814 человек, вторую - 69 тыс. 623.

На данный момент запасы вакцины в Псковской области израсходованы на 95%. Как отметил Михаил Ведерников, во многих муниципалитетах препараты закончились практически полностью.

«Ближайшую поставку ожидаем в пятницу, сделаем все, чтобы она оперативно прибыла на точки», - заверил губернатор.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Грозовой фронт пройдёт по северо-востоку Псковской области
Борис Елкин о новой должности: Работы много, задач много
Из-за ремонта теплотрассы закроют улицу Кузнецкую в Пскове
Стали известны мероприятия II Международного фестиваля колокольного звона 24 и 25 июля
Прокуратура направила в следствие материалы по ситуации с квартирами для сирот в Пскове
Двое мужчин утонули в водоёмах в Псковской области 14 июля
Псковская Дума согласовала назначение Бориса Елкина первым замглавы администрации города
133 случая коронавируса добавились в Псковской области
Псковский фермер Иван Мельник стал лицом кампании Россельхозбанка в поддержку отечественных аграриев

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Может выйти боком

Общество / Здоровье
15 июля 10:36

Может выйти боком

Что может быть причиной болей в правом боку?

График доставки воды к домам в Пскове 17 июля

Общество / Коммуналка
14 июля 22:43

График доставки воды к домам в Пскове 17 июля

Раскопки на массовом захоронении жертв фашистов начались в Невельском районе

Общество
14 июля 22:40

Раскопки на массовом захоронении жертв фашистов начались в Невельском районе