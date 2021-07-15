Прокуратура направила в следствие материалы по ситуации с квартирами для сирот в Пскове

Прокуратура Пскова направила в следственный отдел Следственного управления Следственного комитета по Псковской области материалы по ситуации с неосвоением средств на квартиры для детей-сирот для проведения доследственной проверки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Губернатор Михаил Ведерников ранее отмечал, что Псков не смог освоить 58 млн рублей, которые были выделены на приобретение квартир для детей-сирот, и вернул средств в бюджет региона. По данному факту он поручил провести служебные проверки.

Прокуратура Пскова по поручению прокурора области Ивана Грибова также провела проверку по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации города обязанности по обеспечению жильем детей-сирот. Надзорное ведомство установило, что в результате были нарушены права 41 ребёнка-сироты, которые были включены в список получателе квартир с 2013 по 2019 год.

В действиях должностных лиц администрации города прокуратура усматривает признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Решение о возбуждении уголовного дела должен принять следственный отдел СУ СК по результатам проверки.