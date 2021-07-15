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Происшествия / ЧП

Двое мужчин утонули в водоёмах в Псковской области 14 июля

15 июля 2021 года, 13:16

Двое мужчин утонули в водоёмах Псковской области 14 июля, сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

28-летний молодой человек погиб на озере Сорито в Великолукском районе. В 12:20 его тело обнаружили в 10 метрах от берега водолазы поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Второй мужчина утонул в пруду в деревне Купуй Великолукского района. Его водолазы извлекли из воды в 19:00.

Тела погибших переданы сотрудникам полиции, причины смерти устанавливаются.

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