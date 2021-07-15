Двое мужчин утонули в водоёмах в Псковской области 14 июля

Двое мужчин утонули в водоёмах Псковской области 14 июля, сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

28-летний молодой человек погиб на озере Сорито в Великолукском районе. В 12:20 его тело обнаружили в 10 метрах от берега водолазы поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Второй мужчина утонул в пруду в деревне Купуй Великолукского района. Его водолазы извлекли из воды в 19:00.

Тела погибших переданы сотрудникам полиции, причины смерти устанавливаются.