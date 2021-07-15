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Общество / Здоровье

133 случая коронавируса добавились в Псковской области

15 июля 2021 года, 12:07

В Псковской области добавились 133 новых случая коронавируса, сообщает официальный Телеграм-канал региона. Всего были выявлены 41 тыс. 793 заболевших.

В Пскове 14 июля выявили 30 заражённых (всего 15 тыс. 113), в Великих Луках – 25 (всего 6 тыс. 793), в Опочецком районе — 20 (всего 997). По девять жителей заразились коронавирусом в Невельском (всего 1 тыс. 573) и Новосокольническом (всего 1 тыс. 82) районах, восемь — в Палкинском (всего 448), семь — в Гдовском (всего 671), шесть — в Псковском (всего 3 тыс. 440), пять — в Куньинском (всего 373). По четыре человека заболели в Дновском (всего 340) и Локнянском (всего 290) районах, три — в Бежаницком (всего 417), два — в Новоржевском (всего 524) и один — в Красногородском районе (всего 268).

Также за минувшие сутки в связи с выздоровлением были выписаны 88 человек. Всего с начала пандемии вылечились уже 34 тыс. 414 жителей региона. Коронавирус в Псковской области унёс 514 жизней.

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