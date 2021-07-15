Псковская Дума согласовала назначение Бориса Елкина первым замглавы администрации города

Депутаты Псковской городской Думы согласовали назначение Бориса Елкина на должность первого заместителя главы администрации Пскова. Такое решение было принято на сессии 15 июля, пишет Псковское агентство информации.

Представил кандидатуру глава администрации города Александр Братчиков. Он отметил, что намерен поручить Борису Елкину кураторство социальной сферы.

В поддержку претендента выступил депутат гордумы, председатель областного отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Олег Брячак. «Борис Андреевич – это хозяйственный человек, который знает практические вопросы, который умеет работать с государственными контрактами. Поэтому я считаю, что мы должны радоваться появлению в администрации такого человека и, конечно, поддержать назначение данного кандидата», – заявил он.

Ранее Борис Елкин возглавлял комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Должность первого заместителя главы администрации города оказалась вакантной в конце июня. Тогда этот пост покинул Александр Коновалов.