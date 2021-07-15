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Общество

Жаркая погода с дождём и грозой ждёт псковичей 15 июля

15 июля 2021 года, 09:16

В Псковской области 15 июля прогнозируется переменная облачность, днём местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра. Температура воздуха будет от +28 до +33 градусов.

Жаркая погода с дождём и грозой ждёт псковичей 15 июля

Ночь пройдёт преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут +14...+19 градусов.

В Пскове существенных осадков не ожидается. В дневные часы синоптики обещают +30...+32 градуса, в ночные - +17...+19.

В Великих Луках прогнозируется днём от +31 до +33 градусов, кратковременные дожди, возможна гроза. Ночь будет преимущественно без осадков, +15...+17 градусов.

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