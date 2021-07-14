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Экономика / Сельское хозяйство

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней

14 июля 2021 года, 21:46

В связи с эпизоотией африканской чумы свиней в Пскове, Дедовичском, Дновском, Порховском, Псковском и  Стругокрасненском районах введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

К проведению мероприятий по ликвидации последствий распространения заболевания привлечены силы и средства Псковской областной — территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Руководителем ликвидационных мероприятий назначена заместитель губернатора Нинель Салагаева.

В Указе губернатора определены основные мероприятия, которые должны быть проведены на территории муниципалитетов.

Также указами губернатора введен карантин по африканской чуме свиней на территории двух эпизоотических очагов. Это участки охотничьих угодий рядом с Выскодьсельским поселением Выскодской волости Дновского района и вблизи деревни Дубье Славковской волости Порховского района.

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