Губернатор поручил провести служебные проверки по факту неосвоения средств на покупку жилья для сирот в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебные проверки по факту неосвоения средств, выделенных на покупку жилья для детей-сирот в Пскове. Проверки пройдут в отношении ответственных должностных лиц как региона, так и города (в рамках госконтроля), сообщил глава региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что город вернул в областной бюджет 58 млн рублей, не сумев реализовать эти средства. Михаил Ведерников обратил внимание, что в результате таких действий могут быть нарушены права более 40 детей-сирот.

«Учитывая, что на очереди остаются порядка 2 тыс. граждан, ситуация на грани непрофессионализма и откровенного цинизма. Будем предметно разбираться», - заявил губернатор.

Он обратил внимание на то, что тема предоставления квартир детям-сиротам — сложная и чувствительная и всегда находится на особом контроле. «Благодаря существующей поддержке Правительства РФ за последние годы мы сумели кратно увеличить финансирование этого направления», - подчеркнул глава региона.