Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Недвижимость

Губернатор поручил провести служебные проверки по факту неосвоения средств на покупку жилья для сирот в Пскове

14 июля 2021 года, 20:54

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебные проверки по факту неосвоения средств, выделенных на покупку жилья для детей-сирот в Пскове. Проверки пройдут в отношении ответственных должностных лиц как региона, так и города (в рамках госконтроля), сообщил глава региона на своей странице в Instagram.

Губернатор поручил провести служебные проверки по факту неосвоения средств на покупку жилья для сирот в Пскове

Он отметил, что город вернул в областной бюджет 58 млн рублей, не сумев реализовать эти средства. Михаил Ведерников обратил внимание, что в результате таких действий могут быть нарушены права более 40 детей-сирот.

«Учитывая, что на очереди остаются порядка 2 тыс. граждан, ситуация на грани непрофессионализма и откровенного цинизма. Будем предметно разбираться», - заявил губернатор.

Он обратил внимание на то, что тема предоставления квартир детям-сиротам — сложная и чувствительная и всегда находится на особом контроле. «Благодаря существующей поддержке Правительства РФ за последние годы мы сумели кратно увеличить финансирование этого направления», - подчеркнул глава региона.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней
Брячак: Количество участвующих в сентябрьских выборах партий подчёркивает их легитимность
11 млн рублей на лекарства для ковидбольных получит Псковская область
16 июля в Псковскую область придёт очередная партия вакцины от коронавируса
Глава Невельского района: Трёхдневное голосование на выборах — удобно и адекватно в нынешней ситуации
Раскопки на массовом захоронении жертв фашистов начались в Невельском районе
С 17:00 южные районы Псковской области накроют грозы
С 16:00 до 20:00 жителям Пскова будут доставлять воду 17 июля
28 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Метр с поддержкой

Недвижимость / Рынок
2 декабря 16:06

Метр с поддержкой

Что происходило с псковским рынком недвижимости в 2020 году?
Индивидуальный подход

Недвижимость / Строительство
24 июля 13:58

Индивидуальный подход

О безопасной покупке квартир – в интервью с замгендиректора «Псковжилстрой»
«Не готова платить бездельникам»

Недвижимость
3 сентября 16:02

«Не готова платить бездельникам»

Конфликт псковички с риелтором получил неожиданное продолжение