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Политика / Власть

Брячак: Количество участвующих в сентябрьских выборах партий подчёркивает их легитимность

14 июля 2021 года, 20:40

Количество партий, которые участвуют в сентябрьских выборах этого года, подчёркивает их легитимность, заявил председатель областного отделения «Справедливой России - За правду» Олег Брячак.

Брячак: Количество участвующих в сентябрьских выборах партий подчёркивает их легитимность

Как пишет Псковское агентство информации, Олег Брячак уверен, что голосование в сентябре пройдёт гладко, в рамках закона. Он заметил, что в последние годы все выборы проходили абсолютно чётко, без каких-либо нарушений протокола.

Говоря об организации трёхдневного голосование, а оно, как следует из указа президента, пройдёт с 17 по 19 сентября, политик отметил, что это даст возможность выразить свою позицию большему количеству людей.

Кроме того, Олег Брячак остановился на вопросе организации контроля за ходом выборов. Он подчеркнул, что наблюдатели от «Справедливой России – За правду» будут участвовать, в том числе и в выездном голосовании.

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