11 млн рублей на лекарства для ковидбольных получит Псковская область

На обеспечение больных коронавирусом бесплатными лекарствами Псковская область получит 11 млн рублей. Эти средства выделяются по распоряжению премьер-министра страны Михаила Мишустина из резервного фонда Правительства, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Средства предназначены для закупки лекарств для тех пациентов, которые лечатся от коронавируса дома под наблюдением врача. В таких случаях назначается комбинированная схема лечения, которая позволяет вести профилактику неблагоприятного течения болезни и развития осложнений.

В сумме в регионы страны на лекарственное обеспечение ковидбольных будет направлено 2,4 млрд рублей. Эти средства позволят закупить препараты для почти 790 тысяч пациентов.