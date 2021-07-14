16 июля в Псковскую область придёт очередная партия вакцины от коронавируса

16 июля Псковская область получит очередную партию вакцины от коронавируса, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на председателя областного комитета по здравоохранению Марину Гаращенко.

Она отметила, что поступающие сейчас жалобы на невозможность привиться обоснованы. На данный момент в регионе вакцина израсходована на 99,3%. «К сожалению, произошли сбои в оформлении поставок вакцины, сейчас комитет оперативно пытается их решить. Это связано с огромным количеством желающих привиться», - пояснила Марина Гаращенко.

Она добавил, что партия препаратов, которая придёт в пятницу, будет распределена по пунктам вакцинации в соответствии с запросами и потребностями населения. «Приносим извинения за неудобство и благодарим жителей за понимание!» - заключила председатель комитета.