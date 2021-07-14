Глава Невельского района: Трёхдневное голосование на выборах — удобно и адекватно в нынешней ситуации

Глава Невельского района Олег Майоров считает, что проведение голосования в течение трёх дней на предстоящих сентябрьских выборах — это адекватное решение в сложившейся эпидемической ситуации. Также он отметил эффективность и удобство такого голосования, пишет Псковское агентство информации.

По словам главы района, практика показала, что проведение голосование в течение трёх дней население воспринимает положительно. В одной стороны это позволяет избежать скопления граждан на избирательном участке, а с другой, позволяет людям выбрать удобное время. «Чем больше времени у человека, тем можно его более эффективно использовать и удобно», - сказал Олег Майоров.

Он выразил уверенность, что выборы будут легитимными и пройдут в условиях высокой конкуренции. А также обратил внимание на традиционную высокую явку избирателей. «Значит, есть у людей предпочтения к различным политическим партиям и течениям. Это показывает зрелость общества, его неравнодушие, желание участвовать в формировании инструмента развития общества», - заявил глава района.

Единый день голосования в этом году назначен на 19 сентября. Однако, сделать свой выбор граждане смогут в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин.