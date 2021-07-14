С 17:00 южные районы Псковской области накроют грозы

С период 17:00 — 20:00 14 июля начиная с южных районов в Псковскою область придёт непогода, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. По прогнозу псковского гидрометцентра, в регионе ожидаются грозы, ливни и град.

При этом во время грозы ожидается шквалистый ветер с порывами до 18-23 метров в секунду.

Осадки сегодня прогнозируются в большинстве районов региона. Температура воздуха днем — от +28 до +33 градусов, ночью - от +14 до +19.