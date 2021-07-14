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Общество / Коммуналка

С 16:00 до 20:00 жителям Пскова будут доставлять воду 17 июля

14 июля 2021 года, 15:27

Доставка воды в Пскове 17 июля к жилым домам будет организована с 16:00 до 20:00, сообщается на сайте Горводоканала.

С 16:00 до 20:00 жителям Пскова будут доставлять воду 17 июля

На доставке в день, когда город будет отключён от водоснабжения, будут работать две машины Горводоканала и три арендованных автоцисцерны. 

 Одна из арендованных машин с 16:00 до 17:00 будет стоять на Рижском проспекте, 25 (около гостиницы «Рижская»), с 17:30 до 18:30 — во дворе дома 68 по Рижскому проспекту, с 19:00 до 20:00 — на пересечении улиц Крестки и Владимирская. А второй автомобиль с 16:00 до 17:00 отправят на проспект Энтузиастов, 5а (к торговому центру), с 17:30 до 18:30 — на улицу Труда, 54 (во дворе), с 19:00 до 20:00 — на парковку садового рынка на улице Текстильной, 9. Третья автоцистерна с 16:00 до 17:00 будет установлена около Торгового центра на улице Яна Фабрициуса, 5а, с 18:00 до 20:00 — у ДОС 120а на Ленинградском шоссе.

Машины предприятия с 18:00 до 20:00 будут работать на Коммунальной, 73 у торгового центра «Гуливер», с 17:00 до 19:00 — около магазина на улице Алёхина, 4а.

На предприятии отметили, что график доставки воды был составлен на основании заявок от управляющих компаний.

Также в течение дня воду будут подвозить в медицинские учреждения и гостиницы.

Отключение воды произойдёт с 0:00 17 июля до 0:00 18 июля. Оно необходимо для проведения ремонтных работ и замены оборудования. 

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