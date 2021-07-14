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Общество / Образование

28 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ в Псковской области

14 июля 2021 года, 13:50

В Псковской области по результатам Единых государственных экзаменов 100 баллов получили 28 выпускников, в том числе двое — сразу по двум предметам. В прошлом году в регионе было 32 «стобалльника», сообщил и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 июля.

Более 80 баллов по отдельным предметам в этом году получили 1 тыс. 428 выпускников.

Андрей Ермаков отметил, что больше всего высших оценок было по русскому языку, есть один стобалльник по информатике, а вот по истории и обществознанию есть отрицательная динамика. «Большинство ребят достойно справились с выпускными испытаниями, проявили себя взрослыми и ответственными, не допустили никаких нарушений правил проведения экзамена», - сказал руководитель комитета.

Он добавил, что после экзаменов поступило незначительное количество апелляций, что говорит о высоком уровне организации процесса сдачи ЕГЭ. «Мы очень внимательно их изучали, и пошли навстречу в каких-то моментах. Мы всегда старались быть на стороне справедливости, честности, протокола, порядка, и, конечно же, ребенка», - заявил Андрей Ермаков.

Что касается ОГЭ, то, по его словам, увеличилось количество двоек по математике, оказалось меньше тех, кто получил по этому предмету пятёрку. Стабильными были результаты экзамена по русскому языку.

Один из девятиклассников был удалён с ОГЭ, поскольку пытался пронести на экзамен мобильный телефон. Один ребенок был удален за попытку пронести мобильное устройство — выпускник 9-го класса. Андрей Ермаков отметил, что раньше удалений было больше, ребята стали более дисциплинированными, как и сотрудники, присутствующие на экзаменах.

В целом, подчеркнул руководитель комитета по образованию, выпускные испытания в школах региона прошли в штатном режиме. 

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