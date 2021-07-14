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Экономика / Туризм

Гелена Самохвалова: Рейтинг регионов по вовлечённости в нацпроект по туризму покажет, что нужно подтянуть

14 июля 2021 года, 13:28

В России будет создан рейтинг вовлечённости регионов в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», пишет РИА Новости. Механизм его составления будет представлен в августе, а сейчас Правительство готовит критерии и частоту формирования рейтинга.

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова рассчитывает, что такой рейтинг позволит самим регионам увидеть, какие направления работы необходимо усилить. «Данный рейтинг не столько покажет, кто хуже, а кто лучше, сколько представит срез потенциала региона. Я только за создание такого рейтинга. Он покажет нам то, что мы не видели в работе, укажет на белые пятна - что нужно подтянуть», - сказала Гелена Самохвалова. Она уверена, что такой рейтинг надо рассматривать не как конкуренцию, а как способ повышения уровня туристических услуг и развития межрегиональных маршрутов.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, благодаря нацпроекту в сфере туризма в перспективе 3-7 лет должна значительно вырасти гостиничная база в региона. В этом году около 19 млн рублей направлено на льготное кредитование под строительство и реконструкцию отелей. Такие займы выдаются на 15 лет по ставке от 3-5% годовых. «Только в 2021 году мы рассчитываем за счет такой поддержки обеспечить портфель инвестпроектов на общую сумму до 20 миллиардов рублей», - заявил Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, 2 млрд рублей выделены на проведение грантового конкурса на поддержку малого и среднего бизнеса с возможностью начать реализацию туристических проектов с 2022 года.  

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