Незначительное снижение числа заболевших коронавирусом отмечено в Псковской области

В Псковской области впервые за последние дни зафиксировано незначительное снижение числа заболевших коронавирусом, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Он отметил, что практически непрерывный рост числа заболевших в регионе сохранялся с 15 июня. Губернатор подчеркнул, что волна коронавируса не отступает и медучреждения работают на пределе сил.

За минувшие сутки, 13 июля в Псковской области зарегистрировали 129 новых случаев коронавируса, в результате их общее число выросло до 41 тыс. 660.

В частности, в Пскове добавились 30 заболевших (всего 15 тыс. 83), в Великих Луках — 26 (всего 6 тыс. 768), в Псковском районе — 15 (всего 3 тыс. 434), в Плюсском — восемь (всего 704).

Семь человек заразились в Великолукском районе (всего 932), шесть - в Островском (всего 1 тыс. 999), по пять — в Порховском (всего 1 тыс. 289), Новосокольническом (всего 1 тыс. 73), Себежском (всего 677), Палкинском (всего 440) районах. У четырёх человек подтвердился коронавирус в Пушкиногорском районе (всего 474), у трёх — в Пыталовском (всего 525), Куньинском (всего 368) и Красногородском (всего 267), у двух — в Дедовичском (всего 905) и Стругокрасненском (всего 472) районах.

Также 13 июля из медицинских учреждений региона в связи с выздоровлением были выписаны 86 пациентов. Всего вылечены от коронавируса 34 тыс. 426 человек.

Число умерших увеличилось ещё на пять. Всего зарегистрированы 514 летальных исходов.