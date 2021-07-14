«Тайное общество трезвости» соберётся на заседание в Пушкинских Горах

В рамках литературно-театрального фестиваля «Дом Довлатова», который состоится на площадке у домика писателя в Пушкинских Горах, пройдёт заседание «Тайного общества трезвости». Об этом рассказал продюсер фестиваля Валерий Костин в эфире радиостанции «Седьмое небо».

Он отметил, что заседание состоится после 22:00. «Общество тайное, поэтому нам приходится максимально маскироваться» – пояснил Валерий Костин. Он добавил, что об обществе расскажут только тем, кто будет присутствовать на заседании.

Фестиваль «Дом Довлатова» состоится с 15 по 18 июля. Мероприятия пройдут на открытом воздухе. Участников ждут экскурсии, творческие встречи и театральные постановки, которых будет показано порядка шести за три вечера.