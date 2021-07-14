Дополнительные «Ласточки» запустят с 16 июля между Санкт-Петербургом и Псковом

С 16 июля по пятницам будут курсировать дополнительные скоростные проезда «Ласточка» между Санкт-Петербургом и Псковом, сообщает пресс-служба Российских железных дорог. Состав пустят ночью.

«Ласточки» будут уходить с Балтийского вокзала в Петербурге в 23:30. Время в пути составит 3 часа 30 минут. При этом в пути будет несколько остановок — в Гатчине, Луге в Ленинградской области, Плюссе и Стругах Красных в Псковской области.

Ночной поезд будет курсировать по пятницам до 27 августа.

На данный момент на маршруте Санкт-Петербург – Псков ходят четыре пары скоростных поездов «Ласточка». С пятницы по воскресенье их маршрут продлён до города Печоры.