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Транспорт

Дополнительные «Ласточки» запустят с 16 июля между Санкт-Петербургом и Псковом

14 июля 2021 года, 10:55

С 16 июля по пятницам будут курсировать дополнительные скоростные проезда «Ласточка» между Санкт-Петербургом и Псковом, сообщает пресс-служба Российских железных дорог. Состав пустят ночью.

Дополнительные «Ласточки» запустят с 16 июля между Санкт-Петербургом и Псковом

«Ласточки» будут уходить с Балтийского вокзала в Петербурге в 23:30. Время в пути составит 3 часа 30 минут. При этом в пути будет несколько остановок — в Гатчине, Луге в Ленинградской области, Плюссе и Стругах Красных в Псковской области.

Ночной поезд будет курсировать по пятницам до 27 августа.

На данный момент на маршруте Санкт-Петербург – Псков ходят четыре пары скоростных поездов «Ласточка». С пятницы по воскресенье их маршрут продлён до города Печоры.

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