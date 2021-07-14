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Общество / Здоровье

Более 3 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса за сутки

14 июля 2021 года, 10:31

За минувшие сутки, 13 июля, в Псковской области от коронавируса привились более 3 тысяч человек: 2 тыс. 421 — первым компонентом вакцины и 964 — вторым. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Всего в регионе первую прививку от коронавируса сделали 105 тыс. 745 человек, из них 68 тыс. 282 полностью завершили вакцинацию.

На данный момент поступившая в регион вакцина использована на 93,4%. При этом на 100% её израсходовали в Новосокольниках, Пустошке, Красногородске, Дно и Себеже. «Ближайшая партия будет распределена с учётом этого фактора», - отметил Михаил Ведерников. 

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