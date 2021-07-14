Дожди и 33 градуса тепла прогнозируют в Псковской области 14 июля

В Псковской области 14 июля прогнозируются кратковременные дожди, которые пройдут в большинстве районов, местами — ливни и грозы. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра. Ветер днём ожидается южных направлений, ночью — западных, он будет умеренным, но при грозе порывистым.

Температура воздуха днём составит +28...+33 градуса, ночью - +14...+19.

В Пскове пройдут кратковременные дожди, возможны ливни, днем также ожидается гроза. Воздух прогреется до +30...+32 градусов днём, ночью будет от +17 до +19.

В Великих Луках днем прогнозируются кратковременные дожди, возможна гроза, ночью - преимущественно без осадков. Столбики термометров в дневные часы покажут +31...+33 градуса, в ночные - +15...+17.