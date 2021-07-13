Литературно-театральный фестиваль в Пушкинских Горах пройдет на открытом воздухе. Об этом в студии радиостанции «Седьмое небо» рассказал продюсер фестиваля Валерий Костин.

Фестиваль пройдет на территории дома-музея Сергея Довлатова с 15 по 18 июля. Вход на него бесплатный.

В первой половине дня гостей праздника ждут экскурсии, а во второй – творческие встречи и театральные постановки, которых будет показано порядка шести за три вечера.

Фестиваль не имеет государственной поддержки, а существует благодаря меценату Алексею Власову и пожертвованию гостей, поэтому попасть на праздник будет сложно.

«Если кто-то не приедет, тогда мы сможем пустить людей, приехавших в Пушкинские Горы, на литературно-театральный фестиваль», – сказал Валерий Костин.