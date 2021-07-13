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Общество / Экология

Вода неудовлетворительного качества обнаружена в девяти водоемах Псковской области

13 июля 2021 года, 21:15

Вода неудовлетворительного качества обнаружена в девяти водоемах Псковской области. Как сообщили в Управление Роспотребнадзора по Псковской области, вода в этих озерах и реках не соответствует санитарным требованиям по микробиологическому показателю.

Вода неудовлетворительного качества обнаружена в ряде водоемов Великолукского района (в Ловати в районе городского пляжа, в озере Болоздынь на территории загородного оздоровительного лагеря «Березка», в озерах Кислое и Сорито), Локнянского (озеро Озерки), Новосокольнического (озера Сапожок и Асцо), Куньинского (река Лусня) и Красногородского (река Синяя) районов.

Соответствуют требованиям СанПин пробы, взятые из озера Крупейское в Пустошкинском районе, реки Сороти в Пушкиногорском, озер Невельское и Себежское, реки Великой в Опочецком районе и озера Большой Иван в Невельском.

По физико-химическим и паразитологическим показателям вода во всех указанных водоемах не превышает норматива, почва в прибрежных зонах также является чистой.

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