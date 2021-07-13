Дети тонут в псковских водоемах по недосмотру взрослых. Об этом сказал начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по региону Валерий Столбов.

С начала года в регионе утонули 12 человек, из них двое детей. Спасти удалось 15 человек.

По его словам, люди тонут чаще всего потому, что заходят в воду в состоянии алкогольного опьянения, а трагедии с детьми происходят по недосмотру взрослых. Несовершеннолетние должны находиться под присмотром.

Как правило, люди тонут в местах не оборудованных для купания. К сожалению, в регионе муниципальные пляжи можно пересчитать на пальцах одной руки. Во всех остальных местах купаться небезопасно.