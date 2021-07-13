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Общество

Многокилометровый маршрут разработали сотрудники Изборского музея-заповедника для туристов

13 июля 2021 года, 19:20

Многокилометровый маршрут разработали сотрудники Изборского музея-заповедника для туристов. Как рассказала заместитель директора музея-заповедника «Изборск» Наталья Кальченко, он проходит сразу по двум странам - России и Латвии.

Разработали его в рамках международного проекта по приграничному сотрудничеству. Маршрут получил название «630 верст ощущений».

К сожалению, из-за закрытых границ весь маршрут пройти не получится. Пока работает участок от Изборска до Павловска. В него входят достопримечательности, объекты размещения, питания, сувенирные, лавки, инфоцентры.

Под маршрут создано и отдельное мобильное приложение, на территории всех партнеров имеются стенды с QR-кодами, благодаря которым можно ознакомиться со всеми объектами, в том числе с помощью дополненной реальности.

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