Многокилометровый маршрут разработали сотрудники Изборского музея-заповедника для туристов. Как рассказала заместитель директора музея-заповедника «Изборск» Наталья Кальченко, он проходит сразу по двум странам - России и Латвии.

Разработали его в рамках международного проекта по приграничному сотрудничеству. Маршрут получил название «630 верст ощущений».

К сожалению, из-за закрытых границ весь маршрут пройти не получится. Пока работает участок от Изборска до Павловска. В него входят достопримечательности, объекты размещения, питания, сувенирные, лавки, инфоцентры.

Под маршрут создано и отдельное мобильное приложение, на территории всех партнеров имеются стенды с QR-кодами, благодаря которым можно ознакомиться со всеми объектами, в том числе с помощью дополненной реальности.