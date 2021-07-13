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Общество

Федерация триатлона появится в Псковской области

13 июля 2021 года, 18:11

В Псковской области появится федерация триатлона. Вопрос её создания обсуждался на встрече губернатора Михаила Ведерникова с советником заместителя председателя правления ПАО «Газпромбанк», руководителем проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», президентом Федерация триатлона России Ксенией Шойгу и соорганизатором проекта «Остров фортов» и советником заместителя председателя правления ПАО «Газпромбанк» Марикой Коротаевой.

Федерация триатлона появится в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников и Ксения Шойгу поговорили о перспективах развития триатлона в регионе. Псковскую федерацию этого вида спорта планируется зарегистрировать, после чего она будет включена во всероссийский реестр.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы патриотического воспитания молодого поколения. Михаил Ведерников подчеркнул, что в регионе это одно из перспективных направлений работы. В частности, в загородных оздоровительных лагерях проходят профильные тематические смены по военно-патриотическому воспитанию, в июне в рамках проекта, получившего президентский грант, состоялся полевой военно-патриотический слет юнармейцев Псковской области «Поколение, которое помнит». На август запланирована смена детского военно-патриотического лагеря «Страна Героев» на базе детского оздоровительного лагеря «Звездный» в Невельском районе, которая пройдёт при поддержке Российского военно-исторического общества.

Марика Коротаева представила главе региона проект строительства учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард. Морской» и морского кадетского военного корпуса для молодёжи Северо-Запада в Кронштадте.

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