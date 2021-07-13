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Общество

20 лет исполнилось Псковскому агентству информации

13 июля 2021 года, 17:14

Псковскому агентству информации исполнилось 20 лет. Первая новость на сайте ПАИ была опубликована 13 июля 2001 года. Рассказывала она о карнавале, который тогда проходил в Пскове.

20 лет исполнилось Псковскому агентству информации

ПАИ начинало свою работу всего с нескольких публикаций в день, сегодня коллектив агентства выдаёт ежедневно более 100 новостей на самый актуальные цены. За 20 лет работы, как подсчитали в редакции, были опубликованы почти 360 материалов.

На сегодняшний день Псковское агентство информации развивает не только сайт, который совсем недавно обновился, а ещё и страницы во всех социальных сетях.

В апреле этого года ПАИ открыло собственный медиацентре в историческом центре Пскова на улице Ленина, 6а. Первым событием в нём стала пресс-конференция губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Сегодня нашему информагентству уже, или только всего 20 лет. Начиная работу в 2001 году, было желание стать лучшими. Сейчас мы – ведущее информационное агентство региона. Но пределов совершенству нет. Впереди еще много работы. В режиме 24/7 – без праздников и выходных», - отметил выпускающий редактор ПАИ Леонид Шепталин.

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