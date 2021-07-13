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Общество

После обращения в соцсетях на окраине Пскова ликвидировали свалку

13 июля 2021 года, 16:56

В Пскове после обращения в социальных сетях убрали свалку на пересечении улицы Спартака и Крестовского переулка, сообщили «Псковской правде» в Центре управления регионом Псковской области.

Жалобы на наличие свалки житель оставил в местом паблике, ЦУР её зафиксировал и перенаправил в Комитет по строительству и ЖКХ. В результате свалка была ликвидирована.

Жительница деревни Серёдка Псковского района в соцсетях пожаловалась на скопившийся возле контейнера мусор. ЦУР Псковской области передал это сообщение в профильное ведомство. В тот же день мусор был вывезен.

Сообщить о возникшей проблеме жители Псковской области могут в местных пабликах, на своих страницах в социальных сетях, в приложении

«Госуслуги. Жалобы» или в специальной форме в официальной группе Псковской области в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.cc/bXnYRf.

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