Борису Елкину предложили пост первого замглавы администрации Пскова

Председателю комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борису Елкину предложили занять должность первого заместителя главы администрации Пскова. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Борис Елкин отметил, что оценив свои силы, принял предложение о смене работы и подал документы в администрацию города.

«С большей частью проблемных вопросов в муниципалитете знаком не понаслышке, более детальное погружение в городскую проблематику произойдёт в случае моего назначения», – заявил он в интервью ПАИ.

Сессия Псковской городской Думы по вопросу согласования кандидатуры Бориса Елкина на должность первого заместителя главы администрации города назначена на 15 июля.

Ранее первым заместителем главы администрации Пскова был Александр Коновалов. Он ушёл с этого поста по собственному желанию в конце июня.