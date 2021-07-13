Ливни и град ожидаются в ближайшие часы в Псковской области

Жителей Псковской области снова предупреждают о неблагоприятном погодном явлении, которое начнётся в период с 15:00 до 18:00 13 июля.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, псковский гидрометцентр прогнозирует грозы, во время которых будут наблюдаться сильные ливни и град. Такая погода пройдёт преимущественно по северным районам области.

В то же время в регионе сохраняется аномальная жара свыше 30 градусов. Несколько более комфортной температура воздуха станет после 16-17 июля. А вот август может быть дождливым.