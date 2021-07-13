Вера Баданина: На прилавки магазинов мясо от свиней с АЧС не попало

Мясо от свиней, заражённых африканской чумой, которые были выявлены на производственной площадке «Шелонский» ООО «ПсковАгроИнвест», на прилавки магазинов не попало. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на председателя комитета по ветеринарии Псковской области Веру Баданину.

Она отметила, что как только было выявлено подозрение на АЧС, всё движение готовой продукции и мяса в «Шелонском» было установлено. Она заверила, что продукцию «ПсковАгроИнвеста» потребители могут покупать ничего не опасаясь.

На предприятии, где зафиксировали очаг АЧС, подлежали уничтожению 30 тысяч свиней. Вера Баданина подчеркнула, что заражённые животные из личных подсобных хозяйств тоже уничтожены.

В июле в Псковской области уже выявили пять очагов африканской чумы свиней, в том числе в Дедовичском, Стругокрасненском, Псковском и Порховском районах. Во всех этих точках введён карантин.

На своей площадке в «Шелонском» «ПсковАгроИнвест» рассчитывает вернуться к свиноводству, однако, не ранее чем через год.