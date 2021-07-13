Не ранее чем через год восстановят поголовье свиней на предприятии в Порховском районе, где выявлен очаг АЧС

ООО «ПсковАгроИнвест» намерен восстановить поголовье свиней на производственной площадке «Шелонский» в Порховском районе, но не ранее чем через год. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на генерального директора компании Ирину Толмачеву.

На «Шелонском» подлежат уничтожению 30 тысяч свиней, поскольку здесь был выявлен очаг африканской чумы свиней.

Ирина Толмачева отметила, что площадка в Порховском районе продолжит функционировать. Пока там будут заниматься растениеводством, а также проведут комплекс мелиоративных работ.

В июле в Псковской области выявили сразу пять очагов африканской чумы свиней. Заражённые были как и среди домашних животных, так и среди диких кабанов. В результате введён карантин сразу в четырёх районах области: в Порховском, Дедовичском, Стругокрасненском и Псковском.