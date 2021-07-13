Хорошая летняя погода в Псковской области сохранится до конца июля. Об этом в интервью газете «Агрументы и факты. Псков» рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

-С большой вероятностью можно сказать, что и вторая половина июля будет достаточно теплой. Мы ожидаем снижение температур до +21..+ 27 градусов после 16- 17 июля, но сохранится хорошая летняя погода, - сообщила она.

Тала Нещадимова рассказала, что это далеко не первое жаркое лето в регионе. Подобная погода стояла и летом в 2002 и 2010 годах.

-Сейчас нашему антициклону всего лишь 10 дней. Вероятнее всего он 15 июля уже разрушится, пропустит какие-то воздушные массы. Возможно, потом опять сформируется, соберется с силами. Мы на это надеемся. Хотим, чтобы июль постоял настоящим летним месяцем, но полил огороды, - сказала она.